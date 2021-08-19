السجن لزوجة وزير في النظام البائد متهم بالثراء الحرام





اصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بالخرطوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، على زوجة وزير في النظام البائد، بعد ادانتها تحت المادة (126) من قانون جرائم المعلوماتية. والمدانة (ت . م) هي زوجة وزير التخطيط العمراني في النظام البائد، عبد الباقي عطا الفضيل، المتهم بالثراء الحرام، الذي احال النائب العام ملفه الى القضاء مؤخراً، مع زوجة المخلوع وداد بابكر، ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر. وكانت المدانة تشغل منصب مدير بنك الخرطوم فرع الجامعة الأهلية، وأدينت باشانة السمعة بحق الشاكية، بعد نشرها كتابات بحق الشاكية في مواقع التواصل الاجتماعي.وألزمت المحكمة المدانة بالتعهد بحسن السير والسلوك لبضعة أشهر.

الخرطوم ( كوش نيوز)