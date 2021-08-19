10 آلاف فدان المساحة المتضررة من السيول بمشروع الرهد





وقف وزير الزراعة الاتحادي د. الطاهر حربي برفقة وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس اليوم على الآثار السالبة للسيول والفيضانات على مشروع الرهد الزراعي بالفاو. وأضاف أن هذا الموسم تميز بكثرة الأمطار ، الامر الذى أثّر سلبا على مساحات كبيرة بالمشروع حيث تضرر 500 مزارع في مساحة عشرة آلاف فدان، وقال “تفاكرنا مع وزارة الري على وضع الحلول، وهناك حلول عاجلة”. وقال وزيرالزراعة (بحسب سونا) زيارته اليوم لمشروع الرهد الزراعي بالفاو تعد الثانية له في ظرف عشرة أيام ،حيث وقف على الأوضاع ميدانيا خلال الزيارة السابقة. وقال عز الدين العجب بشير أحد المزارعين المتضررين لـ(سونا) إن الضرر ناتج عن السيول التي اجتاحت الجميع، وأشار إلى أن المزارعين الآن يطالبون الجهات المختصة بتصريف المياه حتى يستطيعوا اللحاق بزراعة الموسم الشتوي، وطالب عز الدين كذلك بحصاد المياه المتدفقة من سهل البطانة، وأبان أن المساحات التي اجتاحتها السيول كانت مزروعة قطن وذرة وفول. فيما أكد المهندس عبد العظيم عبد الغني محمد توم مدير مشروع الرهد الزراعي أن زيارة اليوم لبحث تلافي الأضرار الناجمة عن السيول وكيفية الاستفادة من المياه الإضافية خلال الفترة المقبلة، معلنا وجود مقترحات تتمثل في إعادة المصارف للتصميم الأولي وعمل خزانات مياه في أعلى الوادي. الجدير بالذكر أن أضرار السيول شملت بعض المباني بمدينة الفاو والمرافق الحكومية.

الخرطوم (كوش نيوز)