عائدات صادر الثروة الحيوانية تجاوزت الـ (400)مليون دولار





أكد الأستاذ حافظ إبراهيم وزير الثروة الحيوانية أن عائدات صادر الثروة الحيوانية بلغت اكثر من 400 مليون دولار خلال الأشهر الستة الماضية، بفضل جهود العاملين بالوزارة والجهات المختصة. جاء ذلك لدى مخاطبته العاملين بالوزارة الخميس حيث ناقش قضايا العاملين المتعلقة ببيئة العمل والهيكل الوظيفي والراتبي والترقيات. وأكد الوزير أن الثورة جاءت لتحقيق العدالة وأن حقوق العاملين من أولوياته. وقال وفق ( سونا) إن النظام السابق أورث حكومة الفترة الانتقالية تركة ثقيلة أوقفت الكثير من الإنجازات، وتحتاج إلى إصلاحات من أجل التعافي، ولا يأتي ذلك إلا بتضافر وتعاون العاملين وانسجام الإدارات والهيئات مع بعضها البعض لزيادة الإنتاج والإسهام في الاقتصاد الوطني ودعم معاش الناس. ووعد حافظ العاملين بحل قضاياهم ومتابعتها مع الجهات المختصة. وأكد ضرورة ترقية ورفع قدرات العاملين، مشيرا إلى أن الوزارة وقعت العديد من الـ(بروتكولات) ومذكرات تفاهم مع الدول الشقيقة لمنح العاملين دورات تدريبية من أجل رفع القدرات والتأهيل ونقل الخبرات لزيادة الإنتاج والإنتاجية. وقال حافظ إن الوزارة حققت زيادة في الإيرادات المحلية تجاوزت الثلاثة أضعاف، مما جعلها متميزة عن الوزارت الاخرى، وهذا يؤكد نجاح العاملين بإداراتهم المختلفة، وذلك يستوجب المكافأة والتحفيز من أجل الاستمرارية في تحسين الأداء. من جانبها أكدت د. آمال الماحي، وكيل الوزارة، متابعة كل الإجراءات المتعلقة بترقيات العاملين والخدمات وتحسين شروط الخدمة.

الخرطوم ( كوش نيوز)