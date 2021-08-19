حقيقة دور الجرجير في زيادة هرمون الذكورة





يعرف الجرجير بأنه أحد أهم الورقيات المعززة للصحة بشكل عام، وللصحة الجنسية لدى الرجال بشكل خاص، فما الحقيقة العلمية وراء تلك المعلومات.

بحسب موقع dailymedicalinfo فإن الجرجير يستخدم منذ القدم كمنشط جنسي، حتى أطلق عليه الكثيرون فياغرا الطبيعة.

ذكر الموقع أن هناك دراسات أثبتت وجود معادن في الجرجير، مثل الحديد والزنك معادن هامة للحياة الجنسية، بالإضافة إلى أن الجرجير يحتوي على أنواع نادرة من مضادات الأكسدة التي لها فاعلية كبيرة في الحصول على أداء جنسي أفضل.

وهناك آراء تفيد بأن الجرجير يرفع مستوى هرمون الذكورة التستوستيرون لدى الرجال، كذلك يزيد من عدد وحركة الحيوانات المنوية، وترجح الدراسات أن السر في ذلك هي المواد الكيميائية النباتية في الجرجير.

خلص العلماء بذلك إلى أن الجرجير لا يعمل فقط على تحفيز الرغبة الجنسية، بل يزيد من مستوى الخصوبة عند الرجال أيضًا.

وفيما يتعلق بتأثيره على الصحة العامة، يحتوي الجرجير على العديد من النواتج الأيضية الثانوية التي قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة، حيث أن الجرجير مفيد لخفض مستوى الكوليسترول السيئ، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب المزمنة الأخرى.

ويعد الجرجير أحد مصادر “فيتامين ج” وهو مضاد للأكسدة ويساعد في الحد من تلف أنسجة القلب الناجم عن الإجهاد التأكسدي، كما أن هذا الفيتامين يعد عنصرا نشطا لتحسين صحة القلب.

سبوتنيك