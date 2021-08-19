اللجنة القانونية للحرية والتغيير تناقش مع البرهان إكمال تشكيل الأجهزة العدلية





أمن رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان على ضرورة التواصل بين أطراف قوى الثورة من أجل التشاور لإكمال تكوين الأجهزة العدلية لتحقيق العدالة المطلوبة.

و التقى البرهان، بمكتبه اليوم بالقصر، باللجنة القانونية للحرية والتغيير بكل مكوناتها.

وأوضح عضو اللجنة نبيل أديب في تصريح صحافي أن اللجنة طرحت خلال اللقاء تصورها وترشيحاتها ومعاييرها لإكمال تكوين الأجهزة العدلية.

وقال أديب إن رئيس مجلس السيادة أبدى تفهما كبيرا لما طرحته اللجنة، وأمن على ضرورة التواصل بين الأطراف من أجل التشاور لإكمال تكوين الأجهزة العدلية لتحقيق العدالة المطلوبة.

باج نيوز