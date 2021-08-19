لقاء بين عمر الدقير ورئيس بعثة (يونيتامس) يناقش الوضع السياسي الراهن بالسودان





بحث رئيس حزب المؤتمر السوداني ؛ عمر الدقير و رئيس البعثة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان “يونيتامس” ؛ فولكر بيرتس الوضع السياسي الراهن و نشاط البعثة في دعم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم “الخميس” ، حيث أكد الدقير ترحيب المؤتمر السوداني بالبعثة و تقديره لجهودها، مبيناً أن وجود البعثة عامل مساعد لنجاح الفترة الانتقالية في مهامها مضيفاً في الوقت ذاته أن النجاح يبقى بشكل أساسي مرهون بإرادة السودانيين عبر برنامج بناء وطني متوافق عليه بينهم.

و أشار إلى أن ذلك يتطلب الترفع عن الحسابات الصغرى و الصراعات البينية الهامشية التي تقود للتشظي السياسي و الذي يضر بقضية التغيير و.يمنع تكامل الجهود الوطنية لمواجهة كافة تحديات الانتقال_على حد وصفه.

باج نيوز