التجمّع الاتحادي يدرس تقديم بديل لوالي القضارق المقال





يدرس التجمّع الاتحادي بولاية القضارف تقديم مرشّح خلفًا للوالي المقال سليمان علي محمد.

وقالت صحيفة الصيحة الصادرة، الجمعة، إنّ التجمّع تداول في عدّة أسماء وكان الرأي تقديم أحد المرشحين الثلاثة الذين تمّ تصعيدهم للجنة اختيار الولاة في يوليو 2020.

وأشار إلى أنّ الخبير إبراهيم زانفي نائب رئيس التجمّع بالولاية يجدّ تأييدًا واسعًا كونه يعمل حاليًا بالبنك الدولي ويعد من الكفاءات، وعمل سابقًا بصندوق الأمم المتحدة الإنمائي ثم بالإدارة المالية للصندوق للتنية الزراعية”إيفا”.

باج نيوز