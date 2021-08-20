“الحُرية والتّغيير” تطرح لـ”البرهان” ترشيحاتها لإكمال الأجهزة العدلية





كَشَفت اللجنة القانونية للحرية والتغيير، عن طرحها لتصوُّرها وترشيحاتها ومعاييرها لإكمال تكوين الأجهزة العدلية على رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. والتقى البرهان بمكتبه في القصر الرئاسي أمس، باللجنة القانونية للحرية والتغيير.

وقال عضو اللجنة نبيل أديب في تصريح صحفي إن رئيس مجلس السيادة أبدى تفهماً كبيراً لما طرحته اللجنة، وأمّن على ضرورة التواصل بين الأطراف من أجل التشاور لإكمال تكوين الأجهزة العدلية لتحقيق العدالة المطلوبة.

(كوش نيوز)