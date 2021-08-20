تمويل 4 ألف مستفيد من مؤسسة شمال كردفان للتمويل الأصغر





تؤكّد المؤسسة استهداف تمويل 500 مستفيد بمتوسّط 72 مليون جنيه حسب الخطة.

كشفت الإدارة العامة لمؤسسة شمال كردفان للتمويل الأصغر عن تمويلها 4 ألف و497 مستفيد منذ بداية نشاطها في العام 2016.

وقال المدير العام لمؤسسة شمال كردفان للتمويل الأصغر، ناصر خالد، بحسب وكالة السودان الرسمية، إنّ التمويل شمل كافة الأنشطه التجارية والخدمية والصناعية والزراعية بشقيها النباتي والحيواني.

وأردف” جملة التمويل الذي قدّم بلغ 56 مليون و 147 ألف جنيه”.

وكشف ناصر عن أنّ التمويل سيكون للأفراد والمجموعات بالتركيز على الجانب الزراعي.

وتابع” هناك ترتيبات جارية الآن مع عدد من المصارف في هذا الشأن”.

باج نيوز