لجنة الفيضان: منسوب النيل يسجّل 17 مترًا





استقرار قطاعات جبل الأولياء الخرطوم، الروصيرص – الخرطوم، الخرطوم – شندي وقطاع مروي – دنقلا، فيما تنبأ البيان بانخفاض منسوب النيل غداً السبت.

أعلنت لجنة الفيضان في السودان عن تسجيل منسوب النيل 17.02 مترًا، الجمعة.

وقالت اللجنة بحسب تعميمٍ صحفي، إنّه من المتوقّع استقرار مناسيب النيل بمعظم القطاعات، عدا عطبرة ـ مروي.

وأشارت إلى أنّ قطاع شندي ـ عطبرة سيشهد ارتّفاعًا بمعدّل 3 سم، فيما يشهد قطاع عطبرة ـ مروي ارتّفاعًا بمعدّل 10 سم.

وسجّل الإيراد اليوم عند الحدود السودانية الأثيوبية في النيل الأزرق 629 مليون متر مكعب ، فيما سجّل نهر عطبرة 403 مليون متر مكعب والنيل الأبيض 135 مليون متر مكعب.

وحتى، الخميس، أعلنت الأمم المتحدة، تضرّر أكثر من 55 ألف شخص جراء الأمطار والسيول في 11 ولاية بالسودان.

باج نيوز