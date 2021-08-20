الإمارات تعلنها: نرغب في زيادة استثماراتنا بالسودان ولكن نواجه معوّقات





تبلغ الاستثمارات الإماراتية 7 مليار دولار وفق ما يشير السفير.

كشفت الإمارات عن حرصها زيادة استثماراتها في السودان، مشيرةً إلى وجود مشاكل ومعوّقات تؤثّر على ذلك.

وقال السفير الإماراتي في الخرطوم، حمد بن محمد الجنيبي، الجمعة، إن بلاده حريصة على زيادة استثماراتها في السودان ولكن أشار في نفس الوقت إلى وجود مشاكل ومعوقات تؤثر على ذلك.

وأوضح الجنيبي أنّ حجم الاستثمارات الإماراتية في السودان بلغ 7 مليار دولارفي المجالات المختلفة.

وأماط السفير الإماراتي الثام عن المشاكل والمعوّقات التي تعترض الاستثمارات الإماراتية في السودان، خاصةً شركتي أمطار وزايد الخير والممثلة في الكهرباء والمياه.

وأفادت وكالة السودان الرسمية، الجمعة، أنّ وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني الهادي محمد إبراهيم التقى سفير الإمارات.

وبحث اللقاء سبل مجالات الاستثمار بالسودان والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

باج نيوز