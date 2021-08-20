حمدوك و رياك يبحثان قضايا سلام جنوب السودان والتطورات الاقليمية





التقى د.عبدالله حمدوك رئيس الوزراء والوفد المرافق له اليوم بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان بالنائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان د.رياك مشار.

ورحب د.رياك مشار بالوفد وشكرهم على الزيارة مؤكداً على ضرورة أن تبني العلاقات بين البلدين على المصالح المتبادلة والمشاريع المشتركة.

وقال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك إن جوبا مدينة عزيزة على قلوب السودانين، وعبرعن سعادته بهذا الترحاب والاستقبال الحفي مؤكداً أن الزيارة تأتي بهدف مناقشة عدد من القضايا خاصة ملف سلام جنوب السودان في إطار إيقاد وللمضي قدماً نحو علاقة إستراتيجية بين البلدين.

وأضاف رئيس الوزراء”لو عملنا معاً ستكون العلاقة بين السودان وجنوب السودان رافعة للإقليم خاصة وأن البلدين يواجهان تحديات متشابهة بسبب الانتقال وعمليات السلام.”

وجدد رئيس الوزراء شكره لدولة جنوب السودان الشقيقة حكومة وشعباً على استضافتهم لمفاوضات سلام السودان، مؤكداً أن ذلك الاتفاق لم يكن ليحدث إلا في جوبا.

وعقب الاجتماع مع الوفد الوزاري التأم اجتماع ثنائي بين رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك والنائب الأول لرئيس جنوب السودان د. رياك مشار لمناقشة عدد من القضايا خاصة ملف سلام جنوب السودان والاتفاقية المنشطة في إطار الإيقاد بالإضافة للقضايا المشتركة بين البلدين ومختلف القضايا الإقليمية.

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