وزير المالية يدشن التشغيل التجريبي لصوامع الغلال ببركات





أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم على أهمية الصوامع في التخزين بطرق علمية صحيحة وتعزيز سلسلة القيمة المضافة للإنتاج مع تحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية ، وجدد التزام الدولة بالتوسع في زراعة القمح في العروة الشتوية المقبلة لتصل إلى مليون فدان وتحديد سعر مجز لشراء القمح من المنتجين إضافة لتشجيع التوسع في زراعة القطن والنهوض بالإنتاج والانتاجية .

وكشف وزير المالية لدى تدشينه أمس، التشغيل التجريبي لصوامع الغلال ببركات بمحلية جنوب الجزيرة بسعة تخزينه 100 ألف طن وبكلفة 11 مليون، كشف عن رغبات الشركات التركية للدخول في الإستثمار الزراعي في السودان .ولفت للجهود التي ظلت تقودها شركة زادنا العالمية في مختلف مجالات الإنتاج ، ودعا لتضافر الجهود لبناء السودان.

من جانبه أكد والي الجزيرة د.عبدالله احمد علي ادريس أن إفتتاح صوامع بركات يدعم جهود حكومته لتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحصولات الغذائية وترسيخ الفيدرالية الإقتصادية داعياً وزارة المالية الإتحادية لضرورة تكملة طريق (مدني _ الخرطوم)، واشار لمجالات التعاون والتنسيق مع شركة زادنا العالمية في تنفيذ الميناء البري بمدني وعدد من مشروعات الطرق.

وفي السياق أكد مدير شركة زادنا العالمية للإستثمار المحدودة اللواء الركن عبد المحمود حماد أن صوامع الغلال ببركات مصممة بأحدث التقنيات لمعالجة الرطوبة والحرارة والغبار والحفاظ على المنتج بطبيعته إضافة للإمكانات العالية في الشحن والتفريغ وتوفير فرص عمل للشباب، واعتبرها نقلة نوعية في المواعين التخزينية وأعلن عن إفتتاح الميناء البري بمدني في سبتمبر المقبل.

(كوش نيوز)