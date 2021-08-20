“الشيوعي” يصوب انتقادات حادة للمبادرة التركية.. ويهاجم “البرهان”





‫صوب الناطق الرسمي بالحزب الشيوعي فتحي فضل إنتقادات حادة للمبادرة التركية التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتعلقة بنزع فتيل التوتر الحدودي بالفشقة، وقلل من المبادرة لجهة انها لن تؤدي لحلول وأن تركيا ليست الدولة المحايدة بين الخرطوم وأديس لحل الأزمة.

وقال فضل في تصريح: ليس لدينا مانع للتوسط من أجل حل مرضي ولكن أي دولة تطرح مبادرة يجب أن لا يكون لديها أي أجندة او مصالح سواء بالخرطوم أو اديس ابابا ، ودلل على ذلك بأن اردوغان تحدث خلال المؤتمر الصحفي على هامش الزيارة عن التعاون العسكري بين أثيوبيا وتركيا .

ونوه الى أن الرئيس الاثيوبي أبي احمد تحدث عن الاقتصاد والعلاقات، وتساءل كيف يستقيم ذلك؟ ، وأكد أن من حق الاتحاد الأفريقي أن يتدخل للتوسط بتوصية من مجلس الأمن.

وشن هجوماً على رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بسبب منحه للجانب التركي مساحات زراعية دون وجه حق خاصة وأن تركيا تربطها علاقات الإخوان المسلمين وتحتضن قيادات النظام البائد‬.

(كوش نيوز)