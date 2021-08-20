التجارة تشارك في الاجتماعات الثنائية لتطوير العلاقات التجارية مع دولة جنوب السودان





قالت الناطق الرسمي بإسم وزارة التجارة والتموين انتصار محي الدين داؤود ان الوزارة شاركت في الإجتماعات

الثنائية مع حكومة دولة جنوب السودان، ضمن الوفد الوزاري الذي بترأسه رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك.

و اشارت الي ان الاجتماعات الثنائية ستبحث القضايا ذات الصلة والاهتمام المشترك لتطوير العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.

ووصل الوفد الوزاري الرفيع المستوى للحكومة الانتقالية إلى عاصمة دولة جنوب السودان، جوبا، امس الخميس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام وضم الوفد إلى جانب دولة رئيس الوزراء، وزراء الدفاع والخارجية والتجارة والنقل والنفط ووكلاء الوزارات ونائب مدير جهاز المخابرات العامة، حيث كان في استقباله المستشار توت قواك وعدد من الوزراء من جانب حكومة دولة جنوب السودان والقائم بأعمال سفارة السودان في جوبا السفير جمال مالك

واشارت الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة والتموين إن الزيارة تأتي في اطار تحقيق التواصل وتبادل المنافع التجارية والاقتصادية بين البلدين وان الاجتماعات المشتركة ستناقش السبل الكفيلة بإزالة كافة المعوقات التي تعترض انسياب التجارة بين البلدين عبر المعابر الحدودية، وتتضمن الترتيبات اللازمة لاستئناف الصادرات وتجارة الترانزيت بين البلدين الشقيقين.

وتناقش الدولتان كيفية البدء في خطوات فتح المعابر الحدودية والتي ستبدأ بالمعبر النهري كوستي ربك بالاضافة للمعابر البرية.

الانتباهة