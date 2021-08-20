مركزي الحرية و التغيير لـ(باج نيوز) : (5) ولايات لم ترفع ترشيحاتها للمجلس التشريعي





قال مقرر المجلس المركزي لقِوى الحُرية والتغيير كمال بولاد في تصريح لـ(باج نيوز) إنّ لجنة تقييم الولاة ما زالت تعمل وفق الأسس والضوابط المحددة من المجلس المركزي للتقييم، وفور انتهائها من التكليف ستقدمه للمجلس المركزي وبعدها سيتم اتّخاذ الخطوات اللازمة.

ونفى بولاد تحديد سقف زمني محدد، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج معلومات كثيرة.

و أضاف: المعايير العامة للأداء، كالوضع الأمني في الولاية.

وحول تكوين المجلس التشريعي يقول بولاد لـ (باج نيوز): حتى الآن لم يكتمل تسليم مرشحي الولايات، خمس ولايات لم ترفع ترشيحاتها بعد.

باج نيوز