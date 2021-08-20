ممولة من البنك الدولي.. تدريب 95 موظفاً بالحكومة





أنهت وزارة المالية والبنك الدولي تدريب 95 موظفاً حكومياً للعمل بوحدات تنفيذ مشروعات الوكالة الدولية للتنمية (IDA).

وشهد وكيل التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية د. أمين صالح، المدير القطري للبنك الدولي بالسودان وملينا، أمس الخميس، ختام الدورة التدريبية التي أقامتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي في الفترة من 8 – 19 اغسطس 2021 بفندق السلام روتانا الخرطوم – واستهدفت الدورة عدد( 95 ) متدرب من الوزارات الاتحادية المختلفة شملت المالية، الزراعة، الطاقة، التعدين ،النقل، الصحة ، الاستثمار ،التعاون الدولي ووزارة التنمية الاجتماعية.

وهدفت الورشة التدريبية بحسب صحيفة الانتباهة، تمليك المشاركين المختارين المهارات الضرورية للعمل بوحدات تنفيذ مشروعات الوكالة الدولية للتنمية (IDA) علما بأن هذه المشروعات ممولة من البنك الدولي بمنحة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، كما هدفت الورشة ايضا الي تعريف المشاركين باجراءات التمويل والفرص المتاحة للسودان خاصة بعد إعادة التعامل مع البنك الدولي عقب معالجة مشكلة المتأخرات (الديون) وكذلك تعرف المتدربين علي طرق الشراء والتعاقد وإجراءات السلامة البيئية للمشروعات الممولة من البنك الدولي اضافة الي التعريف بالفرص التي توفرها الوكالة الدولية لتمويل القطاع الخاص بالسودان والضمانات التي توفرها وكالة ضمان الاستثمارات المتعددة MIGA للاستثمار الأجنبي بالسودان.

وفي ختام حفل التخريج شكر د. امين ياسين المدير القطري للبنك الدولي، وحث المتدربين الي بذل مزيد من الجهد وتفجير طاقاتهم حتي تستفيد البلاد من هذه الفرص.

(كوش نيوز)