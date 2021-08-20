السودان يرحب باتفاق مفوضية الاتحاد الأفريقي والحكومة الفيدرالية الصومالية





رحبت حكومة السودان بالاتفاق الذي تم التوصل اليه بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والحكومة الفيدرالية الصومالية بتمديد ولاية عمل بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال ( الاميصوم ).

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها الجمعة وفق (سونا) علي الدور الهام للبعثة في دفع جهود السلام بالصومال منذ نشرها في فبراير 2007 واعربت عن املها في ان تشهد الفترة القادمة تقديم كل الدعم والمساندة من قبل كل الأطراف للبعثة للاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل، خاصة مساعدة الحكومة الفدرالية الصومالية في تنفيذ استراتيجية الأمن القومي وتدريب وبناء القدرات الأمنية الصومالية لتسهم بصورة فاعلة في استتباب الأمن والاستقرار بصورة مستدامة في الصومال .

واوضح البيان تاكيد حكومة السودان من واقع العلاقات المتميزة بين البلدين وشعبيهما وفي إطار أولويات رئاسة السودان للايقاد أنها ستواصل جهودها مع أصحاب المصلحة الصوماليين ومع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الأشقاء الصوماليين في إكمال مسيرة الانتقال وتعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.

(كوش نيوز)