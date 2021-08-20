بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم السبت 21 أغسطس 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم السبت 21 أغسطس 2021 م، وجاء السعر 443.82250 جنيه للدولار وهو بحسب رصد كوش نيوز أكثر من سعر يوم الخميس 19 أغسطس 2021 الذي بلغ 443.81280 جنيه، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 68.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)