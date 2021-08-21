الأمم المتحدة: تضرر أكثر من 55 ألف شخص بالفيضان في السودان





كشف تقرير صادر عن منظمة الامم المتحدة عن تأثر (12) ولاية سودانية بالسيول والفيضانات .

وكشف التقرير عن تضرر أكثر من 55700 شخص في جميع أنحاء السودان اصابهم ضرر جراء السيول والفيضانات وذلك حتى مساء الخميس 19 من اغسطس ودمر ما مجموعه 3650 منزلًا ، وتضرر 7500 منزل آخر ، وتأثرت العديد من البنى التحتية العامة والأراضي الزراعية مثل منطقة الفاو.

فضلاً عن تضرر قرى و طرق ومؤسسات واملاك خاصة في كل من الجزيرة والنيل الأزرق والقضارف والخرطوم وشمال كردفان والشمالية ونهر النيل وسنار وجنوب دارفور وجنوب كردفان وغرب دارفور والنيل الأبيض.

وأكد التقرير اجراء الامم المتحدة مزيدا من التقييمات في ولايتي النيل الأزرق والخرطوم للتحقق من الاحتياجات وعدد الأشخاص المتضررين.

ووفقا لنشرة الامم المتحدة الدورية من (اوشا) فانه وفي الخرطوم وحتى 17 أغسطس، تضرر أكثر من 1،585 شخصًا (150 اسرة) من الأمطار الغزيرة والفيضانات في محليات أم درمان وجبل أولياء وشرق النيل وكرري بولاية الخرطوم. سيتم إجراء تقييم مشترك بين الوكالات للمناطق المتضررة في محلية أم درمان في 22 أغسطس. سيتم إجراء تقييمات الاحتياجات الخاصة بالقطاعات في محليات جبل أولياء وشرق النيل وكرري لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية.

صحيفة السوداني