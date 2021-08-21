سلاح محمد رمضان يثير ضجة.. وبلاغ ضده بسبب “ممثل إباحي”





مجدداً، أثار الفنان المصري محمد رمضان، ضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بالإعلان عن أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “على الله”، ليتصدر بعدها النجم المصري تريند موقع البحث الشهير “غوغل” بأزمات جديدة، بينها حمله للسلاح في آخر أغنياته.

وحققت أغنية النجم المثير للجدل أكثر من مليون و800 ألف مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها، على قناته الخاصة على موقع “يوتيوب”، إلا أن ذلك صاحبته موجة انتقادات واسعة بسبب ظهوره في الأغنية وهو يجلس أعلى سيارة، حاملاً سلاحاً آلياً.

والإعلان الترويجي لأغنيته الجديدة ليس الوحيد الذي تسبب في تصدر الفنان المصري لتريند موقع البحث الشهير غوغل، وإنما أحدث حفل محمد رمضان الأخير في الساحل أزمة كبيرة وصلت حد مطالبة أحد المحامين بمعاقبته وتقدمه ببلاغ ضده.

وتقدم أيمن محفوظ المحامي ببلاغ للنائب العام لمنع حفل محمد رمضان الذي يستعد له النجم المصري في الساحل بعد إعلانه الاستعانة بالممثل الإيطالي ميشيل موروني المثير للجدل هو أيضاً بسبب مواقفه من المثلية الجنسية، ومشاركته في فيلم شهير بمشاهد إباحية.

كما أدان المحامي ما أسماه “صمتا غير منطقي من نقابة المهن الموسيقية، والتهرب من المسؤولية القانونية للنقابة الموسيقيين”، مشيرا إلى أن نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر أصدر قراراً بمنع مطربي المهرجانات من إحياء حفلات، وأن الفنان محمد رمضان يشمله هذا المنع.

بدوره، نشر محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على تطبيق “انستغرام”، مقطع فيديو لبروفة حفله المنتظر في الساحل الشمالي، والتي ظهر فيها وهو يغني بدون قميص ليثير الجدل مجدداً حول إطلالاته.

روسيا اليوم