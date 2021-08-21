شاهد بالصورة.. وسط سخرية غير مسبوقة.. إدارة كهرباء الخرطوم تقوم بفصل موظف عن العمل لتعاطيه (البنقو) داخل المكتب





قرر مجلس المحاسبة بإدارة كهرباء الخرطوم فصل موظف لديها تحت المادة (3) الفقرة (ج) من لائحة محاسبة العاملين, وذلك بعد أن صدر منه سلوك لا يليق بمركز الشركة.

وبحسب خطاب الفصل المتداول بغزارة وقام برصده محرر موقع النيلين فقد جاء في خطاب الفصل أن الموظف ثبتت عليه تهمة تعاطي الحشيش في مكان العمل (المكتب).

وفي ختام الختام وعدت الإدارة الموظف المفصول بتسوية مستحقاته المالية لدى الصندوق القومي للتأمين الإجتماعي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أثار الخطاب المتداول سخرية واسعة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حيث تسابق المعلقون على نشر التعليقات الساخرة, وكتب أحدهم (انتو بتعملوا في الناس أكتر من البنقو بقطوعاتكم الكتيرة دي.

وكتب آخر: (أن شاء الله بعد كدة الكهرباء ما تقطع..بتحسسوني انو المسكين دا هو سبب الأزمة الحاصلة في البلد دي) ورد عليه آخر (الناس ديل أتاريهم بقطعوا الكهرباء وهم ما واعيين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين