الفنانة المصرية دينا تنفي تجسيدها شخصية “السيدة زينب”





فندت الفنانة المصرية دينا، أنباء تجسيدها شخصية “السيدة زينب” حفيدة النبي محمد، بعد نشرها لصور من كواليس مسلسل مرتقب.

وقالت دينا عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، السبت، إن “السيدة زينب مسلسل اجتماعي وليس دينيا”، وهو لا يمت بصلة إلى شخصية “السيدة زينب”، حفيدة الرسول.

وأوضحت أن الأخبار المتداولة عن تجسيدها “شخصية السيدة زينب أمر غير صحيح، بالمطلق، مشيرة إلى أن المسلسل الذي أثار هذا الجدل لا يتناول أساسا شخصية السيدة زينب من قريب أو بعيد”.

وبيّنت أن “أحداث العمل تتناول معالم الحياة في حي السيدة زينب وما يرتبط بهذا الحي العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية، مشيرة إلى أن وقائع العمل تجري في إطار اجتماعي بحت وليس له علاقة بالدين، وأنا أجسد في العمل دور امرأة محجبة”.

هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير مؤكدة عن تجسيد الفنانة دينا، لشخصية زينب بنت علي بن أبي طالب، وهو ما أثار جدلا بين مستخدمي تلك المواقع في مصر.

وبدأ المخرج محمد النقلي تصوير مسلسل “السيدة زينب” (تأليف أحمد صبحي)، الذي يجمع نجوما من بينهم سوسن بدر وأحمد وفيق ومحمود عبدالمغني وليلى عز العرب وحسام داغر ودينا، إضافة إلى آخرين.

سبوتنيك