تقارير تكشف سر لجوء حسين فهمي إلى آلة أكسجين لا يستغني عنها





ذكرت تقارير أن الفنان المصري، حسين فهمي، يستعمل آلة أكسجين ظلت مرافقة له منذ فترة طويلة.

واستعان فهمي (81 عاما) بآلة الأكسجين من أجل تأخير شيخوخته من حيث الأداء الجسدي والمظهر الخارجي، بناءا على نصيحة طبيب بريطاني له، وفقا لـموقع “الفن”.

وأضاف الموقع أن حسين فهمي قرر عدم الاستغناء عن هذه العادة بعدما أصبح يشعر بضيق في التنفس.

وانقسمت الآراء بين سبب اعتماد حسين فهمي في الوقت الحالي على آلة الأكسجين، إذ يرى البعض أنه يفقد السيطرة على جهازه التنفسي لمعاناته من رهاب معين، فيما يفسر البعض الآخر قراره إلى أزمة تعرض لها في الرئتين قبل عام.

وكان حسين فهمي صرح مؤخرا أن زوجته السابقة، الفنانة ميرفت أمين أصيبت بصدمة كبيرة لرحيل صديقتها المقربة الفنانة دلال عبد العزيز.

وأشار في مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي إم سي”، المذاع على فضائية “دي إم سي” المصرية إلى أن ميرفت أمين انهارت فور علمها بوفاة دلال عبد العزيز، خاصة وأنها فقدت العام الماضي صديقة مقربة أخرى لها، وهي الفنانة رجاء الجداوي.

من ناحية أخرى، يشارك حسين فهمي في بطولة فيلم “فارس”، مع أحمد زاهر وإيمان العاصي ونهال عنبر، وهو من تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وكان آخر مسلسلات حسين فهمي “خط ساخن”، الذي تشاركه بطولته الفنانة السورية، سلاف فواخرجي ونضال الشافعى وصلاح عبد الله وسهر الصايغ، وهو من تأليف فوزية حسن.

سبوتنيك