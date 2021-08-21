السودان..توجيه جديد لوزارة المالية بشأن أزمة البارجة التركية





أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان توجيهًا إلى مدير عام هيئة الموانئ البحرية، طالبت فيه بسداد 5 ملايين دولار للبارجة التركية.

وقال الخطاب الذي أطّلع عليه”باج نيوز”، السبت” نرجو سداد مبلغ 5 ملايين دولار للبارجة التركية، وذلك خصمًا على الربط المقرّر على هيئة الموانئ البحرية للعام 2021م”.

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، عن أنّ وزارته لم تسحب أيّ مبلغٍ مخصّص للبارجة التركية أو غيرها.

والجمعة، حمّل وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مسؤولية انقطاع التيّار الكهربائي عن ولاية البحر الأحمر لعدم تسديدها مديونية البارجة التركية على الحكومة السودانية.

والأربعاء، أعلنت إدارة توزيع كهرباء البحر الأحمر، عن قطوعات يومية في حدود”11″ ساعة لخروج البارجة عن الخدمة بسبب مديونياتها على وزارة المالية.

باج نيوز