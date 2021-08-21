أحمد سعد يعقد قرانه على عارضة أزياء





عقد الفنان المصري، أحمد سعد، اليوم السبت، قرانه على عارضة الأزياء المصرية، علياء بسيوني، وسط حضور العائلة وبعض الأصدقاء المقربين.

ونشر أحمد سعد صورة له مع علياء عبر حسابه الرسمي “إنستغرام”، وأرفقها بتعليق، قال فيه:

“الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم كتب الكتاب والحمد لله، ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا”.

وعلياء بسيوني هي عارضة أزياء مصرية من مواليد 1995 بالقاهرة، تعمل في مجال الأزياء بين مصر وباريس ولديها معرضا في القاهرة. كما انها ليست الزوجة الأولى لأحمد سعد، فقد تزوج من قبل ثلاث مرات، الأولى كانت المذيعة لبنى بيومي وهي أم لطفليه جودي وأحمد، والثانية الفنانة المصرية ريم البارودي وبعدها الممثلة المصرية سمية الخشاب.

#أحمد_سعد عبر «فيس بوك»: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم كتب الكتاب والحمد لله.. ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا» pic.twitter.com/zotw1yH1Pz

— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) August 21, 2021

وانتشرت شائعات بانفصال الثنائي خلال الأشهر الماضية، الامر الذي ظل أحمد سعد ينفيه كلما ظهر في برامج وحوارات تلفزيونية.

هذا وكان الثنائي قد احتفلا السنة الماضية بخطوبتهما في يوم ميلاد أحمد سعد، المصادف لـ 20 أغسطس/ آب.

سبوتنيك