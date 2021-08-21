تسرب 50% من الكوادر الطبية بمستشفي الذرة





قللت مديرة مستشفي الخرطوم للاورام (الذرة) دكتورة سلافة قرشي من تأثير اضراب الفيزيائيين الطبيين علي عمل المستشفي . وكان الفيزيائيين قد اضربوا عن العمل احتجاجاً علي تغيير رئيس القسم . وقالت سلافة وفق صحيفة (الانتباهة) إن العمل يسير بصورة طيبة لأن بعض الفيزيائيين لم يضربوا وبعض كوادر الأقسام الاخري سدوا الفراغ الذي تركوه . وفي ذات السياق نفت سلافة بشدة وجود سماسرة لشراء الاجهزة الطبية لصالح المستشفي ،واشارت الي عقود الشراء والصيانة للاجهزة الطبية منذ 2016 مركزية عبر الامدادات الطبية ،وتتم عمليات الصيانة والتاهيل في وزارة الصحة عبر لجنة فنية وفي سياق مختلف كشفت سلافة عن حاجة المستشفى لاكثر من 2 مليار جنيه لعمل احواض (تخمير) حتى لا تختلط مخلفات المرضى التي تحتوي على مواد مشعة بمياه الصرف الصحي إضافة لحاجة المستشفى لشركة نظافة وغذاءات ،وبينت ان 50٪ من كادر المستشفى تسربوا لأنهم غير راضين عن مرتباتهم التي تدفعها المستشفى لأنهم يعملون عن طريق التعاقد.

الخرطوم ( كوش نيوز)