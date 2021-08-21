الارصاد:تأثر سبع ولايات بامطار خفيفة الى غزيرة





قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنها تتوقع هطول أمطار تتراوح بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة في سبع ولايات في وسط وشرق السودان تشمل كل من الخرطوم وكسلا والقضارف وسنار والجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق. وأشارت الهيئة في بيانها اليومي وفق ( سونا) عن حالة الطقس، إلى انه تم رصد سحب ركامية وركامية رعدية ممطرة فوق الهضبة الإثيوبية وولاية كسلا والقصارف وعلى الحدود الشرقية لولايات كسلا والقضارق وسنار والنيل الأزرق. وأضافت الهيئة بانه وفقاً لتطور هذه السحب وحركتها غرباً وشرقي ووسط السودان فانها تتوقع خلال ال 24 ساعة القادمة أن تتأثر ولايات الخرطوم، كسلا ،القضارف، سنار، الجزيرة، والنيل الأبيض، والنيل الأزرق بالأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، وربما الخفيفة في المناطق المجاورة تجاه حركة وتطورهذه السحب في طريق حركتها في وقت لاحق من هذه الليلة وفجر الاحد.

الخرطوم ( كوش نيوز)