حمدوك يختتم زيارته الى جوبا





اختتم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان ورئيس الإيقاد، السبت 21 أغسطس 2021 زيارة رسمية لمدينة جوبا استغرقت ثلاثة أيام، رافقه وزراء الدفاع، والخارجية، والتجارة، والنقل، ومحافظ بنك السودان المركزي، ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى. وقد سبق الزيارة وفد مقدمة برئاسة المبعوث الخاص للسودان المعين حديثاً للسلام في جنوب السودان تأتي هذه الزيارة في سياق التشاور المستمر بين قيادة البلدين الشقيقين، وقد ركزت الزيارة على: – القضايا المتعلقة بعملية السلام في جنوب السودان، – والعلاقات الثنائية بين البلدين، – عملية السلام في السودان – وقضايا إقليمية. وأجرى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اجتماعات مكثفة مع رئيس جمهورية جنوب السودان، فخامة سلفا كير ميارديت، والنائب الأول للرئيس الدكتور رياك مشار، ونواب الرئيس سعادة حسين عبد الباقي، وسعادة تعبان دينق، وسعادة ربيكا مبيور كل على حدة. يؤكد الطرفان على دور السودان كرئيس للإيقاد، في عملية السلام المنشطة في جنوب السودان ( R-ARCSS)، ودور الضامنين الإقليميين. وفي هذا السياق انخرط الجانبان في مناقشة الصعوبات التي تواجه تنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان المنشطة(R-ARCSS)، ووافقا على مواصلة الحوارات لحين الوصول في النهاية إلى نتيجة إيجابية. انخرط الجانبان في لقاءات مكثفة ونقاشات صريحة في كل جوانب ومجالات التعاون. دارت المحادثات في مناخ إيجابي مدعومة بإرادة سياسية قوية ما مكن الجانبان من الوصول لاتفاقيات في الآتي: ١- مراجعة ومتابعة تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون بواسطة وزارة الخارجية من البلدين، وفق خارطة طريق بمدى زمني معلوم. ٢- افتتاح أربعة معابر حدودية: الجبلين – الرنك، الميرم- أويل، برام- تمساح، وخرسانة- بانكويج. على أن يكون الافتتاح الرسمي في الجبلين في الأول من أكتوبر 2021 من قبل الطرفين. ٣- مواصلة مناقشة اتفاقيات التجارة والمنطقة الحرة الاقتصادية وترتيبات المرور. ٤- استئناف حركة البضائع والركاب عن طريق النقل البري، والنقل النهري، والسكك الحديدية. ٥- إزالة جميع الحواجز التي تعترض التعاملات المصرفية وفتح فروع للبنوك لكل بلد في البلد الآخر. ٦- وضع استراتيجية مشتركة في مجالات النفط والغاز. ٧- وضع آليات المتابعة وتعزيز التنسيق والتعاون لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والإنتاجية في قطاعي النفط والغاز. ٨- استئناف التعاون الفني بين وزارتي الخارجية في البلدين وتدريب الدبلوماسيين الجنوب سودانيين في مركز الدراسات الدبلوماسية في وزارة الخارجية السودانية. ٩- الاتفاق على عقد الآلية الأمنية السياسية المشتركة (JPSM) في 4 و 5 سبتمبر 2021 في جوبا. ١٠- تعزيز التعاون في مجالات الأمن والمخابرات لمصلحة شعبي البلدين. كما أكد الجانبان ضرورة مواصلة دور جمهورية جنوب السودان كضامن لاتفاقية سلام جوبا(JPA)، وأعادا التأكيد على التزامهما بالعمل معاً لدعم وتسهيل تنفيذ اتفاقية السلام، ولحث الأطراف غير الموقعة على الانخراط في عملية السلام. ناقش الجانبان الوضع الإقليمي الحالي وأكدا التزامهما بالسلام الإقليمي والاستقرار، كما أكدا على دور الإيقاد في ضمان التعاون الإقليمي وتطوير الجهود المشتركة لمجابهة التحديات الحالية التي تواجه الإقليم. وفي هذا السياق، التقى رئيس الوزراء سفراء الإيقاد المعتمدين لدى جمهورية جنوب السودان. وقد أعرب الدكتورعبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان ورئيس الإيقاد، عن امتنانه وتقديره لشعب وحكومة جمهورية جنوب السودان على الاستقبال الحارله ووفده المرافق. وأكد الجانبان اهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وهما معاً، يمكنهما إنجاز السلام والتنمية في الإطار الإقليمي.

الخرطوم ( كوش نيوز)