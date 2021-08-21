وزيرة الخارجية: توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع جنوب السودان





قالت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، إنه تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع جنوب السودان فيما يخص النقل والتجارة والبترول، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، والوفد المرافق له، إلى جوبا، والتي اختتمت السبت. وأوضحت المهدي لدى عودة الوفد من جوبا – إن اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين ستعقد اجتماعا يومي 4 و 5 سبتمبر المقبل بجنوب السودان. ووصفت الزيارة بـ “التاريخية”، مؤكدة أن مفاوضات الجانبين سارت بخطى ثابتة وواثقة على المستوى السياسي والاستراتيجي والأمني. وأشارت إلى توجيه وزارتي الخارجية في البلدين بوضع خارطة طريق مؤقتة بمواعيد محددة لتنفيذ كل الاتفاقيات بين البلدين لخدمة شعبيهما، لافتة إلى أن الخارجية ستراجع كافة الاتفاقات منذ عام 2012 لتطويرها وصنع علاقة توأمة بين البلدين من واقع المستجدات. وأوضحت وزيرة الخارجية السودانية، أن الزيارة ناقشت أربع قضايا، وهي سلام جنوب السودان برعاية السودان، وسلام السودان برعاية جنوب السودان، والعلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية. وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، دخل في مفاوضات مكثفة أنجزت الكثيرمن المهام لدفع وتكريس كافة الإمكانيات للسلام في البلدين.

الخرطوم ( كوش نيوز)