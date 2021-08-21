وزيرا الداخلية والصحة يقفان على مجمل الاوضاع الصحية بولاية كسلا





وقف وزيرا الداخلية والصحة علي مجمل الاوضاع الصحية بالولاية والاشكاليات التي واجهت العمل الصحي خلال الفترة الماضية الى جانب الرؤي والحلول والمقترحات التي تسهم في استقرار القطاع الصحي بماينعكس علي الامن المجتمعي بالولاية. وجاء ذلك في الاجتماع الذي ضم الوزيرين الفريق اول عز الدين الشيخ والدكتور عمر النجيب ضمن برنامج زيارتهما الى ولاية كسلا التي تستمر لثلاثة ايام مع لجنة امن ولاية كسلا برئاسة والي الولاية المكلف امين عام الحكومة الاستاذ الطيب محمد الشيخ والذي ضم الكوادر الصحية العملة بالولاية واستمع الوزيران الى تنوير شامل من مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف الدكتور منتصر ابراهيم الى جانب مديري الادارات العاملة بالوزارة حول مطلوبات الارتقاء بالعمل الصحي على مستوى البنيات الاساسية وتوفير الكوادر والمعينات الصحية فضلا عن الاشكاليات واسباب القصور الناتجة عن تقديم الخدمات للمواطنين خاصة مستشفي كسلا التعليمي الذي شهد حالات متكررة لاضراب الاطباء. كما تطرق الاجتماع الى الافرازات السالبة الناتجة عن تدفقات اللاجئين باعداد كبيرة على الولاية خاصة في الاونة الاخيرة من دولة اثيوبيا وتاثيراتها على القطاع الصحي وموارده . واشار وزير الصحة الى رؤية والتزام حكومة الفترة الانتقالية الانتقالية المتعلقة بترقية القطاع الصحي على مستوى البلاد من خلال توفير العمل الصحي من الدواء والعمل على تاهيل المراكز الصحية بمايسهم في تقديم خدمات الرعاية الاساسية فضلا عن ترتيب اوضاع الكوادر الصحية العاملة بالولاية الى جانب السعي لمعالجة الاشكاليات الاساسية واعداد خطة عمل اسعافية محددة يتم تنفيذها والالتزام بها من كل الاطراف. وامن على المساعي المبذولة من قبل الولاية تجاه القطاع و مواجهة التحديات في الولاية عبر المناطق الحدودية مؤكدا ان ترتيب امر الصحة يسهم اسهاما ايجابيا في تثبيت السلم الاجتماعي بالولاية. واعرب الوزير عن تمنايته ان تخرج الزيارة بخطة واضحة وفق برامج محددة في كل المحاور ومحددة الارقام والا زمان يتم تنفيذها وفق الامكانيات المتاحة وان تكون بداية انطلاقتها من ولاية كسلا . وامن الوالي على اهمية الزيارة لوزيري الداخلية والصحة التي ركزت على الجانب الصحي بالولاية والذي يعاني اشكاليات كبيرة خاصة وان الولاية خلال الاعوام السابقة شهدت تعقيدات صحية متعددة. واضاف الوالي (بحسب الحراك ) الفترة المقبلة ستشهد وضع برامج الصحة في برامج تفصيلية حسب الاولويات وتحديدها حتى تنعكس على الخدمات الصحية وتحقيق تطلعات مواطن الولاية. وامن على الخطوات التي وضعتها الوزارة الاتحادية ضمن برامج حكومة الفترة الانتقالية خاصة دعم البنيات الاساسية وتاهيل اقسام الطوارئ والحوادث والرعاية الصحية الاساسية باعتبارها من اللبنات الاساسية لبرامج الحكومة الاساية لمتبقي العام الحالي. ظهرت المقالة وزيرا الداخلية والصحة يقفان على مجمل الاوضاع الصحية بولاية كسلا أولاً على صحيفة الحراك السياسي.

الخرطوم (كوش نيوز)