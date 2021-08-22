أسر طلاب كمبوني يناشدون صديق تاور للتدخل لايقاف عدم قبول طلاب الاساس الممتحنين باللغة العربية





طالبت أسر الطلاب الدارسين بكمبوني عضو مجلس السيادة صديق تاور بالتدخل لإثناء ادارة كمبوني القسم الثانوي للتراجع عن قرارها المفاجئ و الذي قضت بموجبه عدم قبول الناجحين من كمبوني أساس للدراسة باللغة العربية واقتصار القبول للراغبين فقط باللغة الانجليزية وقال ممثل اسر الطلاب عبد القادر حسن في خطاب بعث به الى عضو مجلس السيادة صديق تاور باعتبار مناهضته لقرار الانقاذ الخاص بإلغاء عطلة السبت ، وقال على الرغم من أهمية الانجليزية سيجد ابنائنا صعوبة الاستمرار واجتياز امتحان الشهادة ، ونفضل مواصلة الدراسة بالعربي وفق ما كان معمولا به ، وطالب بالاسراع في التدخل لأن العام الدراسي تبقت لبدايته بضعة أيام.

صحيفة الجريدة