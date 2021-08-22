الاحتيال باسم البنوك.. قصص نصب يرويها رواد التواصل بعد تعرضهم لها





” عميلنا العزيز، يرجى الحذر من الرسائل والمكالمات الاحتيالية التي قد تردك من أشخاص يدّعون أنهم من موظفي بالبنك أو أي من الجهات الحكومية ويطلبون تزويدهم بمعلوماتك الشخصية أو البنكية، يرجى إبلاغنا فوراً في حال حدوث ذلك”.

رسالة تلقاها العديد من المواطنين في الساعات الماضية، عبر هواتفهم المحمولة من قبل عدد من البنوك، تحذيراً منهم من عمليات الاحتيال التي انتشرت بكثافة كبيرة مؤخراً بين المواطنين.

وفي هذه الاثناء، عجت مواقع التواصل، بالعديد من قصص الاحتيال التي تعرض لها الكثير من المواطنين بعد مشاركة بياناتهم البنكية لأشخاص يدعون انهم يتبعون الى البنك الذي يدعون فيه أموالهم، ليتفاجأوا بعد ذلك بسحب أموال من أرصدتهم البنكية دون طلب تلك المبالغ.

وبحسب وصف بعض رواد التواصل، باتت هذه العملية الاحتيالية حالة عامة يواجهها الآلاف من المواطنين فهناك من يقع في فخ الاحتيال وهناك من كان علم مسبق بتلك العمليات الاحتيالية يقوم بها اشخاص يدعون انهم موظفين البنوك.

وفي إحدى الروايات تحكي أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي أنها تلقت مكالمة هاتفية من رقم غريب يدعي انه موظف في البنك، الذي تتعامل معه، مما أثار هذا الأمر الريبة في نفسها لكونها عادت لا تتلقى مكالمات هاتفية من البنك.

وخلال محادثاتها للشخص المجهول طلب منها بياناتها للتأكد منها كأحد الخدمات البنكية لتطوير بياناتها حتى لا يتم وقف الكارت الائتماني الخاص بها، وبعد مجاراتها له تأكدت انها يحاول ان يجري عملية احتيال عليها وبعد تهديده بإبلاغ الشرطة عنه أغلق الهاتف في وجهها ومن ثم أغلق هاتفه نهائيا

وفي واقعة اخرى تعرض أحد الأشخاص روى قصته عبر مواقع التواصل الإجتماعي لعملية احتيال من قبل أحد الأشخاص ادعى أنه موظف بالبنك الذي يدع فيه هذا الشخص أموال، ليبلغه الرجل المحتال بعض من بياناته ليطمئنه أنه أحد الموظفين بالبنك، ولسوء الحظ ابتلع هذا الرجل طعم الاحتيال ومنح بياناته إلى الشخص الذي هاتفه عبر رقم غريب ليكتشف بعد قصير انه تم سحب حوالي 8000 جنيه من رصيده بنكي ليقوم بعد بإبلاغ البنك على الفور بقصته ليخبره أنه تعرض لعملية احتيال من قبل أحد الأشخاص وان هذا الأمر بات سائد والعديد من العملاء تعرض لنفس عملية النصب.

وبسبب تلك عمليات الاحتيال أقدمت العديد من البنوك على أرسال رسائل نصية لعملائها لتوضيح هذا الأمر وتحذرهم من التعامل مع اي شخص يدعي أنه موظف بأحد البنوك لأخذ بياناتهم البنكية تجنباً لاي عملية احتيال.

صدى البلد