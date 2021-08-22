تراجع أسعار مواد البناء بالاسواق





شكا عدد من تجار مواد البناء ببحري والخرطوم من ضعف القوى الشرائية رغم استقرار الاسعار ووفرة حجم العرض. وعزا تاجر سيخ بالخرطوم السجانة الطيب احمد في حديثه لـ(السوداني) استقرار الاسعار نتيجة لركود السوق،وقال ان عزوف التجار على طلب السيخ من المصنع ساعد على استقرار الاسعار بالاسواق،مبينا ان سعر طن سيخ الامجد اوميقا التركي(365) الف جنيه أما سعر طن سيخ ابانوب والاسعد(383) الف جنيه.

وقال تاجر اسمنت ببحري ان السوق يشهد وفرة وتراجعا في الاسعار،لافتا الى ركود السوق وضعف القوى الشرائية،مبينا ان سعر طن اسمنت عطبرة وبربر (69) الف جنيه أما اسمنت صخرالسودان والشمال(68٫5) الف جنيه وسعر المصنع(60) الف جنيه للطن أما سعر طن اسمنت قنا المصري(63) الف جنيه.

وأشار تاجر اسمنت وسيخ بالخرطوم ان الركود وضعف القوى الشرائية ساهم في تراجع أسعار الاسمنت واستقرار الدولار ادى لتراجع أسعارحديد التسليح،مبينا ان سعر طن اسمنت عطبرة (70) الف جنيه واسمنت صخر السودان(69) الف جنيه أما سعر اسمنت قنا المصري(60) الف جنيه للطن بالاسواق، وقال إن سعر السيخ بالاسواق يتراوح مابين(365_383) الف جنيه للطن.

الخرطوم: عبير

صحيفة السوداني