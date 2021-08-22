لديك صور لذكريات مؤلمة بفيسبوك وتريد محوها؟.. إليك الحل





تساعدك خاصية الذكريات في فيسبوك على تذكر الأحداث الهامة في حياتك، وذلك عبر عرض صور من تلك الأوقات بالإضافة إلى المنشورات المتعلقة بك. تعتمد بعض تطبيقات الصور مثل Apple Photos و Google Photos على خاصية مشابهة، حيث تظهر الصور المتعلقة بمكان زرته سابقًا أو تاريخ سابق. ولكن في بعض الأحيان قد ترغب في إخفاء شخص من ذكريات فيسبوك أو أي منصة أخرى لأي سبب كان، حيث يرى البعض بأن هذه الخاصية تعتبر اختراقًا للخصوصية. التحكم في ذكريات فيسبوك تأخرت المنصة في إطلاق أداة التحكم في الذكريات، وذلك بعد ما قدمتها لأول مرة في عام 2015. وتعتبر ذكريات فيسبوك طريقة جيدة لتذكر الأوقات السعيدة والأحداث القديمة، وذلك خاصةً إن كان حسابك في المنصة قديمًا بعض الشيء. وتسمح لك المنصة بالتحكم في مدة عرض الذكريات أو تنبيهك إليها، حيث تستطيع استقبال التنبيه مرة واحدة أو عدم استقباله نهائيًا. ويمكنك إخفاء أشخاص بعينهم من هذه الخاصية أو إخفاء تواريخ أيضًا، وذلك حتى تتجنب الذكريات الأليمة. وتستطيع التحكم في الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية: توجه إلى قائمة الذكريات عبر الضغط على الاختيار الخاص بها من القائمة في الجهة اليسرى من الشاشة وتحت صورتك الشخصية. وقد تحتاج للضغط على اختيار عرض المزيد حتى تتمكن من الوصول إلى الاختيار الخاص بها إن لم يظهر أمامك مباشرةً. وبعد ذلك تظهر لك صفحة التحكم فيها، ويمكنك عبر هذه الصفحة الضغط على إخفاء الأشخاص أو إخفاء التواريخ. ويمكنك الوصول إلى إعدادات الخاصية عبر الهواتف الذكية بطريقة مشابهة، ولكن تضغط على زر قائمة فيسبوك في الجزء السفلي من الشاشة. وعندما تضغط على زر إخفاء الأشخاص أو التواريخ، فإنك تحتاج لإدخال اسم الشخص أو التاريخ حتى يختفي تمامًا من ذكرياتك. التحكم في ذكريات Apple Photos تختلف طريقة التحكم في الذكريات بحسب إصدار النظام الذي تستخدمه، حيث قامت آبل بتحديث الطريقة في iOS 15 لتعطيك تحكمًا أفضل. ويسمح لك نظام iOS 15 بالتحكم في ظهور الذكريات والصور المتعلقة بشخص بعينه أو إخفائها. ولكن في iOS 14 تستطيع التحكم فقط في ظهور الصور بعينها وإخبار النظام بأنك لا ترغب في مثل هذه الصور. وتستطيع فعل ذلك في iOS 14 عبر اتباع الخطوات التالية: عندما تظهر لك الصورة في الذكريات، فإنك تستطيع الضغط على الصورة لمدة مطولة حتى تظهر لك مجموعة من الاختيارات. وبعد ذلك اضغط على اختيار اقتراح عدد أقل من الصور المشابهة لهذه الخاصية. ويمكنك إيقاف التنبيهات الخاصة بالذكريات على هواتف آيفون عبر التوجه إلى إعدادات الهاتف، ومن ثم إعدادات التنبيهات والضغط على اختيار الصور وإخفاء تنبيهات الذكريات. وإذا كنت تمتلك هاتفًا يدعم نظام iOS 15، فإنك تستطيع اتباع الخطوات التالية: توجه إلى تطبيق الصور وبعد ذلك اضغط علامة الألبومات الموجودة في الشريط السفلي، ومن ثم اختر الأماكن والأشخاص. وبعد ذلك اختر الشخص الذي لا ترغب في ظهوره مجددًا في اقتراحات الذكريات، ومن ثم اضغط إظهار هذا الشخص بنسبة أقل. التحكم في ذكريات Google Photos يوفر تطبيق صور غوغل الرسمي خاصية مشابهة، وتم تقديمها في عام 2019 مع السماح بتحديد ظهور الأشخاص في التطبيق وإخفائهم. اقرأ أيضًا: طريقة إغلاق حساب باي بال وحذفه نهائيًا. ولكن تعمل هذه الخاصية مع تطبيقات الهواتف المحمولة فقط، حيث ليست مدعومة بعد في تطبيق الويب الخاص بها. وتستطيع التحكم فيها عبر اتباع الخطوات التالية: اضغط على صورة صفحتك الشخصية في أعلى الصفحة في تطبيق صور غوغل، وبعد ذلك اضغط على إعدادات الصور. ومن ثم توجه إلى الذكريات واختر إخفاء الأشخاص والحيوانات الأليفة، وتستطيع الضغط على إخفاء التواريخ أيضًا لإخفاء الصور والذكريات المتعلقة بها.

الخرطوم (كوش نيوز)