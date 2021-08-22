السودان وجنوب السودان يوقعان على مسودة تطوير التعاون النفطي





وقع السودان وجنوب السودان علي مسودة تطوير التعاون النفطي بين البلدين خلال زيارة وفد حكومة السودان الي جوبا بقيادة رئيس الوزراء د عبدالله حمدوك وضم الوفد عدد من الوزراء ومحافظ بنك السودان وطواقم استشارية واستغرقت ثلاثة أيام وصفها الدكتور عبدالله حمدوك بالتاريخية لما احتوته من اختراقات في ملفات التجارة والنقل وصناعة النفط. وقع عن حكومة السودان وكيل وزارة الطاقة والنفط السودانية المهندس وليد الأسد و عن حكومة جنوب السودان نظيره المهندس أوو دانيال على تفاهمات تمثلت في وضع آلية محكمة لمتابعة تنفيذ مصفوفة تصب في تعزيز صناعة البترول وسبل التعاون في مجالات الإنتاج المعزز والدراسات لزيادة الانتاج النفطي من حقول دولة جنوب السودان والتدريب والتنسيق لوضع إستراتيجية موحدة لصناعة النفط والغاز تراعي مصالح البلدين للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لكليهما. وتصب الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الدولتين في مجالي التجارة والنقل في صميم تهيئة المناخ للتعاون التام في صناعة النفط والغاز وتيسير حركة العاملين وآليات شركات البترول العاملة والخدمية بين البلدين مما يزيد الكفاءة اللوجستية لعمليات الحفر والصيانة.

الخرطوم ( كوش نيوز)