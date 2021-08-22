انتصارات وتعادل للسودان بأولمبياد الشطرنج





فاز المنتخب السوداني للشطرنج الاحد علي ليبيا واثيوبيا وتنزانيا وقبرص ، وتعادل مع مالطا ، وذلك في منافسات أولمبياد الشطرنج ٢٠٢١ (اونلاين) . ومثل السودان وفق ( سونا) فاز المنتخب السوداني للشطرنج اليوم علي ليبيا واثيوبيا وتنزانيا وقبرص ، وتعادل مع مالطا ، وذلك في منافسات أولمبياد الشطرنج ٢٠٢١ (اونلاين) . ومثل السودان كل من أبوبكر تاج السر ، ايمن دفع الله.، ابتهال محمد ، ليزا نجيب . ومن الناشئين ابادماك و الناشئة روان . ومثل السودان كإحتياطي أحمد حسن ، حامد محمد، نجوي وسمية عاطف، ومن الناشئين مصطفي المعتز بالله والناشئة لينا رشاد.. يذكر أن البطولة تلعب في اكاديمية نيوهورايزون للشطرنج بالرياض، وتستمر في الفترة من ٢٠ أغسطس الي ١٥ سبتمبر ، بمشاركة أكثر من ١٥٠ منتخب عالمي.

الخرطوم (كوش نيوز)