الخرطوم..استرداد 7 سيارات مسروقة من ولايات حدودية





أعلنت السلطات في السودان، عن استرداد 7 سيارات سرقت من الخرطوم وبيعت خارج حدود حدود الولاية.

وقال المكتب الصحفي للشرطة، الأحد، إنّ مباحث شرطة مكافحة سرقة السيارات بشرطة ولاية الخرطوم تمكّنت من استرداد سبعة سيارات تمّت سرقتها من ولاية الخرطوم وبيعها في ولايات حدودية.

وقال مدير إدارة مباحث مكافحة سرقة السياراة، محمد الضو أرجون، إنّ الإدارة استطاعت استرداد سبعة بكاسي مسروقة من ولاية الخرطوم بغرض تهريبها إلى حدود البلاد الشرقية.

وأضاف” الإدارة بالبحث وجمع المعلومات قامت بإيفاد مأموريات إلى ولايتي كسلا والقضارف، وتمكّنت من استرداد السيارات وهي على وشك تهريبها إلى خارج الحدود”.

باج نيوز