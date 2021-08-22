توقعات بأمطار وعواصف رعدية بالخرطوم و عددا من الولايات





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية هطول أمطار تتراوح ما بين متوسطة وغزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في ولايات (كسلا، القضارف، وشمال وغرب دارفور) وأمطار خفيفة إلى متوسطة في ولايات (الجزيرة، النيل الأبيض وشمال كردفان)، متوقعة هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة جنوب ولاية الخرطوم في وقت لاحق من هذه الليلة وفجر الغد. (بحسب سونا) الهيئة إلى تكون سحب ركامية ورعدية ممطرة فوق الهضبة الإثيوبية وولايات كسلا والقصارف وسنار والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان والجزيرة وولايات دارفور، عليه وفقا لتطور هذه السحب وحركتها غربا يتوقع هطول أمطار بتلك المناطق. وأضافت أن الفاصل المداري يمر اليوم شمال ولاية البحر الأحمر جنوب دنقلا وشمال مدينة كريمة و الولايات الغربية، ومن المتوقع أن يحافظ على موقعه خلال فترة التوقع.

الخرطوم (كوش نيوز)