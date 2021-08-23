شاهد بالفيديو: طفل سوداني يقدم فاصل رقص في حفل للفنانة فهمية عبدالله ويدهش الحضور بما فعله





أدهش طفل في مقبل عمره رواد مواقع التواصل الإجتماعي بفاصل الرقص الذي قدمه في حفل للفنانة فهمية عبدالله باحدي المناسبات.

وبحسب متابعات محررة(كوش نيوز) فقد أبدي عدد من رواد مواقع التواصل دهشتهم واعجابهم بالطفل وحركات الرقص التي قدمها دون إظهار أي خجل أو أستاذ من الجمهور المتواجد بالحفل،حيث حاكا بحركاته مايفعله الكبار في الحفلات عندما يستمعون لاغنيات الربابة التي تجعل الإنسان يرقص حتي وإن يسود قلبه الحزن.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)