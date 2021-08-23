كشف معلومات جديدة بشأن طباعة كتاب “المتوسطة”





كَشفت وزارة التربية والتعليم، عن استئناف عمليات طباعة كتاب الصف الأول المتوسط بواقع (500) ألف نسخة من كل عنوان.

وقال مدير الشؤون الإدارية بالوزارة معز فيصل لـ(الصيحة)، إن تقرير تسديد الدفعة الأولى من العقد البالغة (20%) وصلت لإدارة الدفعيات ليتم صرفها خلال اليومين المقبلين، وأوضح أن النسخ التجريبية سترى النور خلال ثلاثة أيام فقط.

من جانبه، أكد عضو غرفة الطباعة والتغليف باتّحاد الغرف الصناعية عبد الرحمن هاشم، بدء عمليات طباعة منهج الصف الأول المتوسط، وقال لـ(الصيحة)، إن التمويل هو المُشكلة الأساسية التي تُواجه أصحاب المطابع الذين بدأوا العمل دون استلام الدفعة الأولى من العقد.

الخرطوم- أم بلة النور

صحيفة الصيحة