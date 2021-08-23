شاهد بالفيديو.. في تقليعة جديدة.. الفنان محمد بشير يحصل على نقطة عبارة عن سيارة توسان موديل 2021 





تداولت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان خلال يوم الاثنين مقطع فيديو من حفل أحياه الفنان الشاب محمد بشير الدولي في إحدى الصالات.

وخلال الحفل الذي شهد زواج أحد أبناء رجال الأعمال بالسودان, حصل المطرب صاحب الجماهيرية العريضة على سيارة توسان موديل 2021 حسبما أكد ناطق رسمي باسم العريس وذلك كهدية من العريس للفنان في يوم فرحه.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد وجد المقطع رواجاً واسعاً على السوشيال ميديا ومواقع التواصل المختلفة بالسودان.

وقد فسر بعض الساخرين الذين علقوا على المقطع أن السيارة التي حصل عليها نجل الفنانة حنان بلوبلو تعتبر نقطة محدثة في شكل هدية, لكنهم عادوا وأكدوا أن الدولي فنان مهذب ومحترم ويستحق أكثر من ذلك.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين