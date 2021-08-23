شركه أمريكية تبدي رغبتها في الشراكة مع مزارعي الجزيرة والمناقل





أكدت شركة (أكواسيول) الزراعية الأمريكية رغبتها في الشراكة مع مزارعي الجزيرة والمناقل في مجال الأسمدة والمبيدات العضوية والمعدات الزراعية والبذور الهجين لمختلف المحاصيل. وعدد المهندس رفعت أحمد محمد دفع الله مندوب الشركة في الإجتماع المشترك اليوم مع ممثلي المزارعين بأقسام مشروع الجزيرة أنشطة الشركه الزراعية في أمريكا وبعض دول أمريكا الجنوبيه وما حققته من نقلة في الإنتاج الزراعي من حيث الكم والنوع وقطع بأن منتجات الشركة خالية من المواد الكيمائية الضارة بصحة الإنسان والحيوان ولفت إلى أن الشركه لديها آليات زراعيه يحتاجها صغار المزارعين بأسعار زهيد. من جانبه أعلن سفيان الباشا المزارع بقسم المنسي بحسب سونا إن الشراكة تهدف لتقديم الحلول لمشكلات الإنتاج الزراعي بالمشروع وزيادة الإنتاج وتقليل التكاليف عبر تقانات فحص التربة ووضع الوصفة من العناصر المغذية المطلوبة للنبات والإسهام في معالجة عطش المحاصيل بإستخدام الأسمدة ذات الخاصية في إحتفاظ التربة بنسبة كبيرة من الرطوبة ولفترات أطول مما هو عليه الآن وكذلك معالجة مشكله الملوحه في الأراضي الزراعية اضافة إلى معالجة آفة العسله في محصول القمح عبر منتجاتها من المبيدات وغيرها من الميزات . إلى ذلك عبر عدد من المزارعين عن سعادتهم ورغبتهم الكبيرة في إستخدام منتجات الشركة الأمريكية لزيادة الإنتاج ومعالجة مشاكل الزراعة . وقد حددت الشركة مناديبها من المزارعين على مستوى الغيط وذلك بهدف عقد ورش على مستوى الأقسام للتعريف بمنتجات الشركة وكيفية استخدامها وإجراء فحص التربة للمزارعين الراغبين في إستخدام منتجات الشركة.

كوش نيوز