مدير الصحة بسنار يلتقى وفد منظمة الإغاثه الإسلاميه عبر العالم





إلتقى مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف هيثم محي الدين وفداً من منظمة الإغاثه الإسلاميه عبر العالم وذلك بحضور مدير الرعاية الصحية الأساسية ومدير الطوارئ الصحية . وناقش اللقاء تنفيذ إتفاقية للعمل في طوارئ الخريف بمحلية سنجه لمدة ستة أشهر. وثمن مدير عام صحة سنار جهود منظمة الإغاثه الاسلامية عبر العالم ودعمها لأنشطة الطوارئ . من جهته وبحسب سونا أكد الفاتح حماد مدير منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم استعدادهم للتعاون مع وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار في مجال طوارئ الخريف بمحلية سنجه كخطوة أولى آملاً المزيد من التعاون في مجال الطوارئ بالولاية. و أكدت مدير المنظمات بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار مواهب قسم الله أن إتفاقيه العمل في طوارئ الخريف بمحلية سنجه تشمل تدريب وتوزيع معينات غذائية وغير غذائية ومعينات نظافة وبرامج توعوية وأنشطة أخرى .

الخرطوم (كوش نيوز)