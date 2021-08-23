



بنك السودان .. كارثة انهيار أخلاقي !!

• لايعلم عضو مجلس السيادة محمد الفكي ..

• لايعلم صلاح مناع ..

• ولايعلم المحامي الكوميدي وجدي صالح ..

• لا تعلم مجموعة مسرح العرائس أنها جمّدت حسابات مصرفية وأموال ضخمة لرجال مال وأعمال مقربين من عضو المجلس السيادي وقائد قوات الدعم السريع الفريق حميدتي !!

• نعم .. لا يعلم المهرجون السبعة وثامنهم هذه الحقيقة التي ستفاجئهم عند ( لفة) الاتصالات الهاتفية التي ستعيد أعجل ماتيسر فك تجميد حساب وتسريح أرصدة كل من يتمكن من التواصل(الفعّال) مع لجنة التمكين !!

• الكوميدي وجدي صالح قال إنهم قاموا بتجميد أرصدة وحسابات 94 شخصاً يديرون أموالاً تتجاوز حاجز ال64 تريليون جنيه !!

• المضحك المبكي أن لجنة المهرجين حصلت علي هذه المعلومات عن طريق الفيس بوك .. والواتساب !!

• والمضحك المبكي أنّ محافظ بنك السودان الحالي بصق علي تاريخه المهني ولوّث سمعة قيادات مصرفية لها (شنّة .. ورنّة ) كتبت تاريخها الناصع بمداد من نور الصدق والشجاعة والأمانة ..

• ولأننا في زمان دولة اللاقانون فإن لجنة المهرجين الثمانية تعمل وبغباء مدهش علي مسح التاريخ المهني والأخلاقي لبنك السودان ..

• لا أعرف أين سيدفن قادة بنك السودان وكبار المصرفيين ببلادنا رؤوسهم من هذه الفضيحة المجلجلة والتي صارت أمراً عادياً أن يتم تجميد حساب أي شخص وحبس أرصدته دون قرار قضائي ووفق إجراءات معقدة تحمي حقوق وأموال وأسرار الذين أودعوا أموالهم البنوك والمصارف السودانية ..

• لم يعد أمراً مؤسفاً أن يتم نشر قائمة بأسماء من تم تجميد أرصدتهم وبثها عبر الفيس بوك والواتساب والتشهير برجال ونساء لا علاقة لهم بالكيزان .. كل ذنبهم أن وثقوا ذات يوم في بنك السودان وسلّموه طائعين مختارين مدخراتهم وحركة أموالهم ظناً منهم أن بنك السودان المركزي حاميها .. فإذ به ( يطلع حراميها) الذي يفتح خزائن أسرار المودعين لمجموعة السبعة وثامنهم والذين أعادوا هذه المؤسسة الاقتصادية المحترمة خمسين عاماً إلي الوراء !!

• يقيني أن وجدي صالح سيعيد النظر في قرار تجميد حسابات رجال الأعمال المقربين لقائد الدعم السريع .. ولن ينظر في قرار تجميد حسابات رجال مال وأعمال آخرين لأنهم فقط ظنوا أنهم يتعاملون في دولة تحترم القوانين التي تضعها .. لكنهم اكتشفوا أن ( الغافل من ظنّ الأشياء هي الأشياء ) ..

• انتظروا القادم من دولة تذعن كل قيادتها للجنة مهرجين تجمع معلوماتها من (بيوت البكا) ووكالات السمسرة في الأراضي والعقارات .. وأخيراً لجأت إلي الفيس بوك .. والواتساب !!

• يستحق شعبنا السوداني مايحدث له لأنه يصمت علي أفاعيل لجنة تدمر اقتصاد البلاد بأحاديث وقوالات الفيس .. والواتس !!

عبد الماجد عبد الحميد