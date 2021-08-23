تاور يلتقي المفوض العام للعون الإنساني





التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي د. صديق تاور بمكتبه بالقصر الجمهوري الاثنين المفوض العام للعون الإنساني الأستاذ نجم الدين موسى عبدالكريم. وأوضح المفوض العام للعون الإنساني، وفق ( سونا) أن اللقاء تناول ترتيبات الزيارة التي سيقوم بها وفد من مفوضية العون الإنساني، وزارة الصحة الاتحادية، رعاية الطفولة البريطانية ومنظمة الشارقة للعمل الخيري، لولاية نهر النيل برئاسة د. تاور يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لتفقد المناطق المتأثرة بالسيول والفيضانات والامطار، والتي تشمل مناطق الباوقة والدامر وأم الطيور والعكد وكنور والفاضلاب. وأشار الاستاذ نجم الدين موسى، إلى أن عضو مجلس السيادة، سيشهد خلال اليوم الأول توزيع الاحتياجات الضرورية للمتأثرين ، والتي تشمل مواد الإيواء والمشمعات والنواميس المشبعة ومبيدات رش البعوض وامصال الثعابين والعقارب. ولفت إلى أن الوفد سيعمل على حصر الاحتياجات الضرورية اللاحقة بالمناطق المتأثرة، والعمل على توفيرها بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة والعمل على توزيعها في أقرب وقت ممكن.

الخرطوم ( كوش نيوز)