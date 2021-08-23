ابتعاث 105 من قوات الشرطة للتدريب بمصر





دفعت هيئة التدريب برئاسة قوات الشرطة بقوة قوامها 105 من منسوبيها للتدريب المتقدم بجمهورية مصر العربية في مجالات البحث الجنائي وحراسة الشخصيات المهمة وعمليات الأمن الداخلي. وتاتي الدورة في سياق البروتوكول التدريبي مع قوات الشرطة بجمهورية مصر العربية(بحسب سونا) حيث شملت بعثة الشرطة إلى جمهورية عدد 15 ضابطا و 90 فردا من الرتب الأخرى، وتختص الدورة بأعمال دورة البحث الجنائي والتخطيط ودورة التخطيط لإدارة مسرح العمليات القتالي فى المناطق المفتوحة، بجانب 5 متدربين في دورة أعمال حراسة الشخصيات المهمة. وتستمر مدة التدريب 3 أسابيع وفق المخطط التدريبي تتخللها العديد من المناشط المصاحبة في المجالات الرياضية والثقافية وتدريبات الرماية على عدد من أنواع الأسلحة، بجانب البرامج والأنشطة السياحية. الجدير بالذكر أن ابتعاث هذه القوة بإشراف الفريق شرطة حقوقي/ عنان حامد رئيس هيئة التدريب ومديري الإدارة العامة لتدريب الضباط والإدارة العامة لتدريب الصف والجنود ودعم مباشر من رئاسة قوات الشرطة، وفقاً لما أعلنه المكتب الصحفي للشرطة.

الخرطوم (كوش نيوز)