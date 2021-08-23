وزير الشباب والرياضة يستقبل أبطال السودان للتزلج





إستقبل وزير الشباب والرياضة د. يوسف آدم الضي بمكتبه الاثنين أبطال السودان للتزلج الذين ظفروا بخمس ميداليات إبان مشاركتهم في البطولة الأفريقية للتزلج التي أقيمت مؤخراً بدولة “بنين” بواقع ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين. وجاء الإستقبال وفق ( سونا) تكريماً لهم بحضور أسرهم ووكيل الوزارة المهندس أيمن سيد سليم ، وسكرتير إتحاد التزلج ، فتح الرحمن عثمان ، ومدير الإدارة العامة للرياضة د. معتصم رحمة، إلى جانب بروفيسور محمود السر وأ. محمد ضياء الدين من المجلس الاستشاري للوزير، بالإضافة إلى مفوض هيئات الشباب والرياضة أ. طارق فضل الله . وعبر الوزير عن فخره بما حققه شباب منتخب التزلج مبينا إنهم أسعدوا كل الشعب السوداني، مبديا إعجابه بجراءة وشجاعة وثقة الأبطال التي مكنتهم من التفوق في مسابقة تشارك فيها “١٤ دولة” و “٤٩٢ لاعباً” رغم أنها المشاركة الأولى ، منوها لأن قيمة تلك الإنجازات تتجاوز الإطار الرياضي لأنها تسهم في زيادة التلاحم والإيمان بالقدرة على تجاوز التحديات وتحقيق النجاحات وتعلي من الحس الوطني . وقدم د. يوسف آدم الضي تحية خاصة لأسر الأبطال ، وخص الأمهات بالشكر والتحية للأدوار العظيمة التي يقمن بها من تشجيع وتحفيز الأبناء لممارسة الرياضة ورعايتهم ، مؤكدا أن النجاح لا يمكن أن يتحقق ما لم تتكامل الأدوار ومن جانبه اشاد كيل وزارة الشباب والرياضة المهندس أيمن سيد سليم بالجهود الكبيرة التي بذلها الوزير من أجل سفر المنتخب للمشاركة في البطولة ، مشيرا لأن أبطال السودان كانوا عند حسن الظن وطوقوا جيد البلاد بالذهب والفضة والبرونز كما د. معتصم رحمة امتدح العمل الكبير للإتحاد السوداني للتزلج مشيراً لأنه ولد بأسنانه ومثل إضافة مهمة للرياضة السودانية بعد أن تمكن من وضع بصمة سريعة ونجح في حصد الميداليات وأسهم قبلها في تأسيس الإتحاد الإفريقي للتزلج حيث يحتل السودان مقعد نائب رئيس الإتحاد القاري. بدوره، قدم سكرتير الإتحاد السوداني للتزلج فتح الرحمن عثمان نبذة عن الإتحاد وأنواع لعبة التزلج مشيراً لأنهم في السودان يمارسون التزلج الهوائي ، منوها للخلط الذي يحدث للكثيرين بربط الإسم بلعبة التزلج على الجليد ، قبل أن يوضح التقدم الملحوظ لانتشار اللعبة على مستوى الولايات وكان الكابتن “منذر علاءالدين .. 13 عاما” تمكن من التتويج بميدالتين ذهبيتين ، فيما نجح الكابتن “احمد عبدالحليم .. 16 سنة” في الظفر بالميدالية الفضية فيما توج كل من “خالد عبدالحليم 12 سنة”و “مصطفى عصام 19 سنة” بالميداليات البرونزية .

الخرطوم ( كوش نيوز)