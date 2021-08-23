بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 م، وجاء السعر 442.40890 جنيه للدولار وهو بحسب رصد كوش نيوز أقل من سعر يوم الإثنين 23 أغسطس 2021 الذي بلغ 443.42080 جنيه، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 67.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)