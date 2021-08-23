الفريق عبد الهادي: لن تمنح أي فرصة اخرى لتقنين العربات بالسودان





اكد الفريق الركن الدكتور عبدالهادي عبدالله عثمان المقرر والمنسق الفني للجنة العليا لجمع السلاح والعربات الغير مقننة انه ليست هنالك أي فرصة لتقنين العربات مرة أخرى بالسودان بعد انتهاء الفترة الزمنية التي حددتها اللجنة بتاريخ 15 مارس (2021)، جاء ذلك لدى اجتماعه اليوم بلجنة أمن ولاية جنوب كردفان بأمانة الحكومة برئاسة والي جنوب كردفان الدكتور حامد البشير إبراهيم.

واكد ان اللقاء بحث ثلاثة محاور متعلقة بعمل اللجنة والتي تتمثل فى جمع السلاح والعربات الغير مقننة بجانب ضبط الظواهر السالبة، وقال ان من خلال هذا الاجتماع تم التوصل لاتفاق مع حكومة جنوب كردفان بشأن المحاور الرئيسية الثلاث فى جمع السلاح عبر الحصار والتفتيش لكل المدن بهدف الوصول الى مدن خالية تماما من السلاح.

أما فيما يختص بالعربات يتم تحويلها الى شركة جياد فضلاً عن محاربة الظواهر السالبة ومحاربة تهريب المخدرات و البشر.

من جانبه أكد الدكتور حامد البشير إبراهيم والي الولاية عن ضبط (25) عربة غير مقننة وسيتم ترحيلها الي مدينة جياد خلال الأسابيع المقبلة .

وقال ان الاجتماع ناقش الإمكانيات والظروف الاستثنائية التي تمر بها الولاية، مطالبا حكومة المركز بدعم الولاية لتتمكن من تنفيذ الإجراءات المطلوبة، مبينا أنه تم تنوير اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات الغير مقننة بالمعلومات والإجراءات التي اتخذتها حكومة الولاية.

على صعيد متصل وقفت اللجنة على ضبطيات اللجنة الأمنية المشتركة بالولاية حول عمليات الكردون والتفتيش.

كادقلي 23-8-2021 (سونا)